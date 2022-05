Red Dead Redemption 2 per PS5 e Xbox Series X in arrivo insieme al remake del primo RDR?

Si continua a parlare di Red Dead Redemption, Chris Klippel di Rockstar Mag ha rivelato alcuni dettagli riguardo la versione current-gen di Red Dead Redemption 2 e la riedizione del precedente capitolo, uscito originariamente nel 2010 su PS3 e Xbox 360.

Secondo Chris (fonte molto vicina a Rockstar Games, sebbene non abbia legami diretti con la compagnia) una versione PS5 e Xbox Series X/S di Red Dead Redemption 2 sarebbe in sviluppo sin dal 2020, non ci sarebbe stato però ancora nessun annuncio in quanto l'azienda starebbe lavorando anche a un remake (o remaster, la fonte non è chiarissima) del precedente Red Dead Redemption, l'idea sarebbe quella di lanciare un pacchetto con entrambi i giochi e Red Dead Online con il titolo Red Dead Redemption Outlaws Collection.

Sarà vero? Difficile dirlo, Take-Two pubblicherà otto giochi rimasterizzati entro il 2025 e tra questi potrebbero esserci anche Red Dead Redemption/Red Dead Redemption 2 oltre a GTA 4 nel 2023 in occasione dei festeggiamenti per il quindicesimo anniversario.

Questi progetti non sono mai stati annunciati ufficialmente ma di una nuova edizione di Red Dead Redemption 2 per PS5 e Xbox Series X si parla da tempo e chissà che i tempi non possano essere maturi per una conferma da parte di Rockstar Games.