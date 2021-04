Red Dead Redemption 2: ora si può sfidare chiunque a duello grazie a una mod

In un gioco ambientato nel Far West che si rispetti, i duelli a suon di revolver non possono certo mancare. E in Red Dead Redemption 2 rivestono ovviamente un ruolo centrale, ma perché non spingersi ancora oltre e avere la possibilità di poter sfidare quasi ogni NPC che si incontra durante le nostre scorribande?

È ciò che deve aver pensato l'utente Shtivi, che su Nexus Mods ha messo a disposizione una mod per la versione PC del gioco che permette di affrontare a duello tutti gli NPC muniti di pistola che si possono incontrare durante una partita all'open world di Rockstar Games. Si tratta di una mod molto semplice, come descritta dal suo stesso autore, che riprende le stesse meccaniche dei duelli principali affrontati nel corso del gioco e le arricchisce con possibilità di personalizzazione e con tanto di dialoghi, cutscenes, animazioni ed effetti sonori realizzati appositamente per questa opzione. Semplici anche le istruzioni per poter ingaggiare duelli con i personaggi non giocanti: basta avvicinarsi a loro, sfidarli, posizionarsi in uno specifico punto segnato sul radar e, una volta giunto il momento, estrarre l'arma più velocemente del nostro avversario. Volendo si potrebbe anche fuggire da un confronto, ma attenzione: il rivale potrebbe attaccarci a tradimento per essere fuggiti via. Oppure potremmo essere noi ad agire scorrettamente, magari attaccando anticipatamente l'avversario mentre si sta mettendo in posizione, scatenando così uno scontro vero e proprio.

A distanza di circa due anni e mezzo dal suo esordio, Red Dead Redemption 2 continua ad essere sostenuto ed amato dalla sua community. Se non avete avuto ancora modo di giocare l'ultimo kolossal di Rockstar, leggete la nostra recensione di Red Dead Redemption 2 per scoprirne tutti i dettagli più importanti. Di recente, l'interprete di John Marston tornerebbe in Red Dead Redemption 3 se gli venisse proposto.