Red Dead Redemption 2: quante statuette potrebbe vincere ai The Game Awards?

Red Dead Redemption 2 è già un incontestabile successo di critica e pubblico. L'ultima fatica di Rockstar ha inoltre ottenuto numerose candidature per i The Game Awards di quest'anno. Ma quante esattamente?

Possiamo scoprirlo insieme analizzando l'elenco completo delle candidature selezionate per l'edizione 2018, fornito dal sito ufficiale dell'evento condotto da Geoff Keighley. Da una rapida analisi scopriamo quindi che Red Dead Redemption 2 è ufficialmente in lizza come vincitore per le seguenti categorie:

Gioco dell'anno

Miglior Game Direction

Miglior Narrativa

Migliore Direzione Creativa

Miglior Colonna Sonora

Migliore Audio Design

Best Performance: il candidato è Roger Clark, per l'interpretazione di Arthur Morgan, protagonista di Red Dead Redemption 2.

Miglior Gioco Action/Adventure

Complessivamente, Red Dead Redemption 2 è dunque candidato come vincitore per ben otto categorie! Un risultato notevole, ma non univoco: God of War ha infatti ottenuto lo stesso numero di nomination. Poco al di sotto si è piazzato Marvel's Spider-Man, candidato vincitore in sette categorie.

Secondo voi, vista anche la concorrenza agguerrita, quante statuette potrà portare a casa Rockstar al termine della lunga notte tra il 6 e il 7 dicembre? Vi ricordiamo infatti che, in virtù del fuso orario, i The Game Awards 2018 saranno trasmessi in Italia a partire dalle 2:30 della notte. Nell'attesa di scoprirlo, siete già riusciti a terminare Red Dead Redemption 2? Se sì, vi invitiamo a discutere con noi il finale del gioco in questo speciale a cura di Francesco Fossetti.