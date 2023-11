Red Dead Redemption 2, un altro record a distanza di 1 giorno: aumenta il numero di utenti

Come se non fosse già sbalorditivo di per sé che Red Dead Redemption 2 abbia raggiunto un nuovo record a distanza di 5 anni con oltre 70K giocatori su Steam, ecco che dal portale SteamCharts emergono dei dati che mostrano il crescente interesse per il gioco targato Rockstar: Red Dead Redemption 2 ha conseguito un altro traguardo di utenti attivi.

Non è tanto il successo del gioco a sorprendere, soprattutto alla luce delle 57 milioni di copie vendute per Red Dead Redemption 2 che lo fanno andare alla grande insieme a GTA, quanto piuttosto il raggiungimento di un secondo traguardo a distanza di poche ore dal precedente, ed entrambi sopraggiunti dopo tanti anni dall'uscita del titolo in pompa magna. Red Dead Redemption 2 ha superato i 77 mila giocatori attivi in contemporanea, incrementando di 5 mila unità i valori della giornata di ieri.

Dopo aver registrato una decrescita alquanto importante nelle ore che vanno dalle 15:00 del 25 novembre alle 01:00 del 26 novembre (momento in cui si è passati da 72 mila giocatori a "soli" 30 mila), ecco che nella giornata di oggi Red Dead Redemption 2 è salito a quota 77,335 persone attive in contemporanea su Steam. Indubbiamente è un risultato conseguito senza precedenti, tanto da aver decretato un picco massimo dell'ultimo giorno che coincide con quello di tutti i tempi. Le principali ragioni sono da ricondurre alla forte campagna sconti per il gioco nell'arco delle ultime settimane, la quale ha portato in auge l'avventura di Arthur Morgan.