Red Dead Redemption 2, nuovo record a distanza di 5 anni: oltre 70K giocatori su Steam

In casa Rockstar, non è solo GTA ad andare alla grande: RDR 2 ha venduto 57 milioni di copie, a dimostrazione di come la saga di Red Dead Redemption vada ancora per la maggiore, grazie ad un secondo capitolo davvero degno di nota e di ottima qualità. Red Dead Redemption 2 continua a conseguire grandi record anche ad oltre cinque anni di distanza.

Secondo le ultime stime pubblicate presso il portale SteamCharts, la versione Steam di Red Dead Redemption 2 ha raggiunto un nuovo picco massimo di giocatori, sulla falsariga di quanto visto con l'inizio della scalata al successo di Diablo 4 grazie alla prova gratis che ha portato oltre 27K giocatori sulla versione del titolo pubblicata sul client di Valve. Vi è un comun denominatore rispetto al titolo targato Blizzard: il Black Friday.

Grazie ai saldi autunnali di Steam (giunti in concomitanza dell'attesissimo venerdì nero), Red Dead Redemption 2 è ritornato in auge con 72,628 persone attive in contemporanea, portando il prodotto Rockstar a raggiungere un nuovo picco massimo a distanza di tanti anni dalla sua uscita. La crescita esponenziale di giocatori è stata registrata nell'arco delle ultime ore: infatti, alle ore 01:00 di oggi 25 novembre vi erano all'attivo "soltanto" 26,034 persone, divenute oltre 70 mila in meno di un giorno. Red Dead Redemption 2 ha ancora tanto da raccontare, mentre molte persone rivivono le avvincenti ed emozionanti avventure di Arthur Morgan.