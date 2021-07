Red Dead Redemption 2 e Red Dead Online: il supporto al DLSS su PC ha una data

Contestualmente all'annuncio della data di uscita dell'update Blood Money di Red Dead Online, arriva anche la conferma dell'imminente lancio di una patch che introdurrà una delle aggiunte più richieste da chi esplora la Frontiera del kolossal western su PC, ossia il supporto al DLSS.

Già apprezzato in diversi altri videogiochi PC, il sistema elaborato da NVIDIA con il DLSS sfrutta i tensor core delle schede video GeForce RTX Serie 20 e 30 per effettuare un upscaling "intelligente" della risoluzione e garantire un'esperienza di gioco più fluida, con scene più nitide e migliori performance.

Come spiegano gli stessi ragazzi di Rockstar Games nell'ultimo messaggio pubblicato sulle pagine del blog istituzionale del Newswire, il supporto al DLSS di NVIDIA sarà disponibile dal 13 luglio per tutti i giocatori di Red Dead Redemption 2 e Red Dead Online su PC Windows equipaggiati con una GPU GeForce RTX: "Questa nuova funzione assicurerà un aumento del frame rate e bellissime immagini definite".

Il supporto a RDR 2 è solo l'ultimo degli interventi che NVIDIA ha compiuto di recente per estendere il perimetro dei titoli compatibili con la propria tecnologia di upscaling basata sul Machine Learning: basta ammirare il video sul DLSS di Metro Exodus, DOOM Eternal e Rainbow Six Siege per farsene un'idea.