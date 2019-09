Red Dead Redemption 2 (ri)valutato in Australia: arriverà su PC e Google Stadia?

GamingBolt ha scoperto una nuova classificazione di Red Dead Redemption 2 presso l'ente australiano che si occupa di valutare i videogiochi in arrivo nel paese. La certificazione MA15+ (gioco consigliato ai maggiori di quindici anni) è stata confermata il 20 agosto scorso e non riguarda dunque le versioni PS4 e Xbox One già in commercio.

Si tratta dunque di una valutazione riferita ad una "nuova versione" del gioco Rockstar. C'è chi ha ipotizzato l'arrivo su PC o Google Stadia e chi pensa che possa trattarsi di certificazioni legati a porting per PlayStation 5 e Xbox Scarlett, in questo caso però i tempi sarebbero decisamente prematuri, considerando che parliamo di due piattaforme in arrivo non prima della fine del 2020.

Con il lancio del Rockstar Games Launcher la scorsa settimana, questo potrebbe essere il momento giusto per pubblicare Red Dead Redemption 2 su PC (magari insieme al precedente episodio) senza bisogno di passare da marketplace di terze parti. Anche la versione per Stadia potrebbe effettivamente vedere la luce, in particolar modo dopo che la compagnia ha rimosso i suoi giochi GeForce Now... che il catalogo Rockstar Games sia pronto per fare il suo debutto su Google Stadia? Lo scopriremo (speriamo) nelle prossime settimane.