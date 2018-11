Red Dead Redemption 2 ha ricevuto 8 nomination ai Game Awards

Con un breve comunicato stampa Rockstar Games ha annunciato che Red Dead Redemption 2 ha ricevuto ben otto nomination per i Game Awards 2018, in programma il 7 dicembre, tra cui miglior regia, miglior colonna sonora e miglior gioco dell'anno.

"Siamo onoratissimi di annunciare che Red Dead Redemption 2 ha ricevuto una nomination per il titolo Gioco dell'anno, oltre alla nomination in altre sette categorie ai Game Awards.

Gioco dell'anno

Miglior gioco d'azione/avventura

Miglior regia

Miglior narrativa

Miglior direzione artistica

Miglior colonna sonora

Miglior design audio

Miglior performance: Roger Clark, nei panni di Arthur Morgan

I Game Awards verranno trasmessi in diretta da Los Angeles venerdì 7 dicembre alle 2.30 sulle principali piattaforme digitali di gaming e sui principali social network. Ringraziamo calorosamente chi ci ha votato e ci ha sostenuto sui social media! Puoi votare per Red Dead Redemption 2 in tutte le otto categorie cliccando qui!"

Non ci resta che attendere la premiazione del 7 dicembre per scoprire quante statuette riuscirà a vincere Red Dead Redemption 2.