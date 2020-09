Red Dead Redemption 2 riserva ancora sorprese: avvistata una rara cutscene

Sono trascorsi ormai quasi due anni dall'acclamato debutto di Red Dead Redemption 2 su PlayStation 4 e Xbox One, al quale ha fatto seguito nell'autunno 2019 l'arrivo del gioco anche su PC.

Nonostante sia dunque trascorso ormai molto tempo dall'istante in cui l'epopea western si è fatta strada nei salotti e nei cuori di moltissimi videogiocatori, il titolo Rockstar Games sembra avere ancora qualche segreto con cui sorprendere il pubblico. Di recente, infatti, un appassionato ha pubblicato sul proprio Canale YouTube una particolare cutscene legata ad un approccio alternativo ad una missione di gioco. La sequenza ha rapidamente attirato l'attenzione della community: la maggioranza dell'utenza non aveva infatti mai attivato il filmato. Prima di presentarvi i dettagli, vi avvertiamo che, evidentemente, seguiranno degli spoiler su Red Dead Redemption 2.



Come potete constatare nel video che trovate in apertura a questa news, la missione in questione vede il protagonista affiancato da Charles in una sortita che ha per obiettivo il recupero di Trelawny, vittima di rapimento. Dopo aver seguito delle tracce, Arthur Morgan e il suo compagno raggiungono un accampamento: avvicinarsi agli uomini conduce ad una cutscene più che nota. Quello che invece molti giocatori non sanno è che in questa situazione è possibile attivare una sequenza molto differente. Sparando da lontano ad uno degli obiettivi, infatti, prenderà il via una scena in cui Arthur si dedica all'interrogatorio di uno dei due.



Avevate mai avvistato questa cutscene di Red Dead Redemption 2?