Red Dead Redemption 2: Rockstar pubblica il manifesto da ricercato di Dutch Van der Linde

L'attesissimo lancio di Red Dead Redemption 2 è quasi dietro l'angolo, e Rockstar Games continua a stuzzicare i fan in trepidazione. Nelle scorse ore la software house ha pubblicato su Instagram il manifesto da ricercato di Dutch Van der Linde.

Van del Linde è il capo dell'omonima banda criminale di cui fanno parte anche John Marston e Arthur Morgan, ovvero i protagonisti del primo e del secondo capitolo della serie. Le informazioni che compaiono sul manifesto da ricercato ci rivelano che Dutch Van der Linde è accusato di omicidio, della rapina di una nave ormeggiata a Blackwater che gli ha fruttato ben 150.000 dollari e svariati assalti ai danni di banche e treni negli Stati occidentali.



La pubblicazione di questa immagine promozione potrebbe suggerire l'avvio di una nuova fase nella campagna marketing di Red Dead Redemption 2, poco più di un mese ci separa dal lancio del gioco e non è escluso che Rockstar Games voglia continuare a stuzzicare i fan con nuovo materiale in attesa dell'uscita del gioco, non ci resta che tenere d'occhio Instagram per saperne di più.



Ricordiamo che ad agosto Rockstar ha mostrato il primo video gameplay di Red Dead Redemption 2, accolto positivamente dalla stampa e dal pubblico. RDR2 sarà disponibile a partire dal 26 ottobre 2018 su PlayStation 4 e Xbox One nelle Standard, Special, Ultimate e Collector's Box, lo stesso giorno arriverà anche il merchandising dedicato al gioco, tra cui troviamo carte, sigari, portachiavi, accendini, spille, toppe, magliette, cover per smartphone e tantissimi altri gadget a tema Western...