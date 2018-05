Red Dead Redemption 2: Rockstar rivela la copertina ufficiale del gioco

Oggi è una grande giornata per i videogiocatori in fremente attesa di Red Dead Redemption 2: dopo aver pubblicato il terzo trailer del gioco nelle scorse ore, Rockstar Games ha rivelato la copertina ufficiale.

Come potete osservare nella galleria in calce, l'immagine di copertina è la stessa utilizzata in occasione dell'annuncio del terzo trailer: le sagome nere dei componenti della banda di Dutch a cavallo si stagliano su uno sfondo rosso, accompagnate da un primo piano di un fuorilegge (forse Arthur Morgan o John Marston?) che impugna un revolver. Cosa ne pensate?

Red Dead Redemption 2 sarà lanciato il 26 ottobre 2018 su Playstation 4 e Xbox One, ed è già disponibile per il preordine su Amazon e sul sito di Rockstar. Poche ore fa, la software house americana ha pubblicato il terzo trailer ufficiale del gioco grazie al quale abbiamo avuto modo di rivedere brevemente la banda di Dutch all'opera.

Per concludere, vi segnaliamo che a partire dalle 16:00 del 3 maggio vi proporremo il reveal di Red Dead Redemption 2 in esclusiva italiana: il nostro Francesco Fossetti ha infatti recentemente visitato gli studi di Rockstar e domani ci svelerà tante interessanti novità riguardo le meccaniche di gioco, i personaggi, le ambientazioni la trama e quant'altro.