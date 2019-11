Red Dead Redemption 2: Rockstar chiede scusa agli utenti con un pacchetto in regalo

Rockstar Games ha pubblicato oggi il nuovo aggiornamento di Red Dead Redemption 2 seguito da un post di scuse su Twitter per tutti gli utenti che hanno incontrato problemi con la versione PC del famoso gioco western, offrendo poi in regalo un oggetto da riscattare.

Rockstar ha specificato che "un piccolo numero" di giocatori PC "stanno ancora riscontrando problemi di stuttering" indicando come colpevole una combinazione specifica di driver e schede Nvidia con determinate CPU. "Oggi lanceremo un aggiornamento di gioco che affronterà il problema dello stuttering e una serie di altre correzione. Tuttavia, stiamo ancora collaborando con Nvidia per risolvere completamente il problema nel prossimo aggiornamento e potrebbe volerci ancora qualche giorno di test per assicurarci che tutto vada per il verso giusto". Per farsi perdonare poi, Rockstar Games ha deciso di regalare un "pacchetto di assistenza" che include l'articolo di abbigliamento Prieto Poncho e una serie di provviste e munizioni per Red Dead Redemption Online, che si può sbloccare semplicemente giocando entro le festività natalizie.

Vi ricordiamo che trovate una guida su come ottenere il massimo da Red Dead Redemption 2, insieme alla recensione della versione PC sulle pagine di Everyeye.