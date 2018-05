Red Dead Redemption 2: Rockstar soddisfatta dell'accoglienza riservata all'ultimo trailer

Qualche settimana fa, uno dei titoli più attesi in assoluto è tornato a far parlare di sé. Ci riferiamo a Red Dead Redemption 2, che si è mostrato nel terzo trailer della storia. Rockstar Games, inoltre, ha invitato nei propri studi numerosi esponenti della stampa specializzata per una presentazione esclusiva sul gioco.

A tal proposito, durante l'ultima riunione con gli azionisti, il presidente Karl Slatof ha espresso enorme soddisfazione per l'eccezionale accoglienza che i giocatori hanno riservato al trailer: "Due settimane fa Rockstar Games ha pubblicato un bellissimo trailer cinematografico, che ha spianato la strada a quello che si preannuncia come un grandissimo evento per il settore dell'intrattenimento. Le reazioni dei giocatori al trailer sono state fenomenali".

La compagnia si è mostrata molto soddisfatta anche per l'ampia copertura mediatica fornita dalla stampa specializzata, che ha notevolmente apprezzato ciò che è stato presentato. Alla luce di ciò, Rockstar Games si aspetta vendite eccezionali per Red Dead Redemption 2, che contribuiranno a far registrare profitti record per l'anno fiscale in corso. Ricordiamo che il titolo è atteso su PlayStation 4 e Xbox One per il 26 ottobre 2018. Recentemente, abbiamo scoperto che lo sviluppo va avanti da ben 8 anni e che sta coinvolgendo tutti gli studi della compagnia.