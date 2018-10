Red Dead Redemption 2: Rockstar svela nuove informazioni sul comportamento dei cavalli

In un'intervista apparsa sull'ultimo numero del magazine britannico EDGE, il direttore artistico di Red Dead Redemption 2, Aaron Garbut, ha avuto modo di discutere dell'avanzato sistema che regola il comportamento dei cavalli e le loro interazioni con il protagonista, Arthur Morgan.

Ha spiegato il team ha lavorato a questo aspetto del gioco per anni, rimaneggiandolo e perfezionandolo a più riprese. "Il cavallo esprimerà la propria personalità attraverso il suo comportamento, reagendo a ciò che accade nel mondo di gioco in base alla sua razza e al legame che ha stretto con voi. È come se fosse una creatura vivente con una mente tutta sua, e abbiamo trascorso un sacco di tempo per fare in modo che riconosca tutti gli elementi del mondo, così da sapere dove andare e cosa evitare".



L'obiettivo di Rockstar Games è rendere il cavallo del giocatore un vero e proprio compagno di viaggio: "Dovrete prendervene cura, si innervosirà con voi quando si farà del male. [...] Se si ferisce e sta per morire, avrete un tempo limitato per somministrargli la medicina, ed è in momenti come questo che il gioco vi farà vivere delle avventure del tutto personali. Improvvisamente, l'unica cosa di cui v'importerà sarà aiutare il vostro cavallo. Volendo, potrete anche lasciarlo lì a morire e prenderne un altro. Io non potrei. Voi forse sì".



Cosa ne pensate di queste nuove informazioni? I cavalli, che potranno essere utilizzati dai giocatori per spostarsi rapidamente nel mondo di gioco, saranno solamente alcuni degli esponenti della variegata fauna di Red Dead Redemption 2, che potrà contare su oltre 200 specie di animali, ognuna con il proprio comportamento. Ricordiamo che il titolo verrà lanciato su PlayStation 4 e Xbox One il prossimo 26 ottobre. Recentemente sono trapelate in rete la lista dei trofei e informazioni sulla dimensione del gioco e della day-one patch.