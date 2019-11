Red Dead Redemption 2 s'aggiorna su PC per risolvere i problemi di stuttering

Il lancio di Red Dead Redemption 2 non è andato liscio come l'olio. I giocatori della prima ora hanno riscontrato numerose problematiche di natura tecnica, alle quali Rockstar sta tentando di porre rimedio a suon di patch.

La compagnia americana ha compiuto un altro importante quest'oggi, pubblicando un nuovo aggiornamento volto alla risoluzione dei problemi di stuttering, ovvero quegli impuntamenti che si verificano a causa dei massicci cali di framerate seguiti immediatamente da una repentina risalita. Rockstar Games ha affermato d'aver analizzato attentamente il codice di gioco e le segnalazioni degli utenti, e di essere giunta alla conclusione che lo stuttering era dovuto ad una specifica combinazione di driver grafici NVIDIA, GPU NVIDIA e e certe tipologie di CPU.

La software house ha affermato d'aver risolto gran parte dei problemi di stuttering (e altri non meglio specificati) con la patch odierna, ma al contempo ha promesso di continuare a lavorare nei prossimi giorni per eliminarli del tutto. Fateci sapere com'è la situazione non appena avrete modo di scaricare l'aggiornamento tramite il Rockstar Game Launcher. Ne approfittiamo per segnalarvi che il titolo western ha anche ricevuto il supporto a OpenIV, quindi aspettatevi un maggior numero di mod in futuro. Tra le nostre pagine trovate inoltre una guida ai settaggi grafici di Red Dead Redemption 2.