Red Dead Redemption 2 sarà interamente giocabile in prima persona

Rockstar Games ha annunciato che Red Dead Redemption 2 includerà anche la visuale in prima persona, consentendo di giocare l'intera avventura anche con la telecamera in soggettiva. Una feature che abbiamo già visto in Grand Theft Auto 5.

Dopo aver diffuso nuovi dettagli sulla frontiera, sulle città e sui villaggi che avremo modo di esplorare nel corso dell'avventura, Rockstar Games ha confermato che Red Dead Redemption 2 potrà essere giocato interamente anche con la visuale in prima persona, proprio come visto nelle edizioni PS4, Xbox One e PC di Grand Theft Auto 5.

I giocatori saranno liberi di alternare in qualsiasi momento la classica visuale in terza persona e quella in soggettiva, senza nessun tipo di limitazione. Una feature molto interessante che ci permetterà di vedere il mondo di gioco attraverso gli occhi di Arthur Morgan, il protagonista della nuova avventura western di Rockstar.

Ricordiamo che il titolo si è mostrato per la prima volta in azione ad agosto, con uno spettacolare video gameplay dedicato alle ambientazioni e alle meccaniche di gioco principali. Rockstar ha inoltre svelato nella giornata di ieri Red Dead Online, una nuova esperienza online basata sull'open world di Red Dead Redemption 2, che si propone come l'evoluzione della classica modalità multiplayer del primo capitolo della serie.