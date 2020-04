Red Dead Redemption 2: gli scatti di veri fotografi in quarantena ai tempi del Coronavirus

In questo periodo di quarantena forzata a causa dell'epidemia di Coronavirus, alcuni fotografi professionisti stanno utilizzando la versione PC di Red Dead Redemption 2 per scattare vere e proprie fotografie, divertendosi a modificare gli scatti con filtri ed effetti.

PCGamesN cita tra i tanti i lavoro di Craig 'Sixstreetunder' Whitehead e Nick 'sleepingastronaut' Fabian, i quali si sono concentrati sui paesaggi, le ambientazioni e sui personaggi che popolano il gioco Rockstar, particolarmente adatti ad essere ritratti in una foto. I professionisti hanno lavorato sulle ombre e sui giochi di luce per dare vita a scatti unici e di grande intensità, non tutti i momenti immortalati sono forse degni di nota ai fini del racconto dell'epopea di Red Dead Redemption 2 ma certamente il lavoro svolto è di grande pregio, come potete vedere voi stessi nei post di Instagram pubblicati qui sotto.

Red Dead Redemption 2 è uno dei giochi più adatti per sfruttare al meglio le potenzialità del Photo Mode grazie alla presenza di ambientazioni lussureggianti e paesaggi affascinanti, nonchè di personaggi di spicco che ben risaltano in foto singole o di gruppo. Cosa ne pensate di questi lavori? Fatecelo sapere nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.