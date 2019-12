Red Dead Redemption 2 scavalca Halo Reach su Steam, è il più venduto del momento

Nonostante sia ormai disponibile da un mese esatto su Epic Games Store e sul client Rockstar Games, Red Dead Redemption 2 sta avendo un successo incredibile su Steam a poche ore dal lancio, dimostrando ancora una volta quanto sia importante per l'utenza che i propri giochi preferiti arrivino anche sulla piattaforma Valve.

Dando una rapida occhiata alla classifica dei titoli più venduti del momento possiamo infatti trovare in prima posizione il gioco con protagonista Arthur Morgan, che è riuscito a superare sia il solo Halo: Reach che l'intera Halo: The Master Chief Collection, entrambi disponibili all'acquisto da un paio di giorni. In terza e quinta posizione troviamo inoltre Valve Index con i suoi controller, indice che l'interesse dei giocatori verso il mondo della realtà virtuale è aumentato a dismisura con l'annuncio di Half Life: Alyx, titolo in prima persona in arrivo esclusivamente su Steam a marzo 2020.

Sapevate che secondo alcuni dataminer, tra i futuri aggiornamenti di Red Dead Redemption 2 potrebbe essercene uno a tema Messico? Vi ricordiamo inoltre che Red Dead Redemption 2 ha fatto di recente il proprio debutto anche come titolo di lancio su Google Stadia, la piattaforma di gaming in straming del colosso di Mountain View.

Avete già letto della bizzarra mod che porta i non morti di Undead Nightmare in Red Dead Redemption 2?