Red Dead Redemption 2: dalla scena dei modder, ecco il nuovo Map Editor

Mentre cresce la curiosità dei fan per i rumor che suggeriscono lo sviluppo di una Remaster di Red Dead Redemption 2, il modder conosciuto come "Lambdarevolution" si affaccia su YouTube per mostrare in video i progressi compiuti nella realizzazione del suo promettente Map Editor per il kolossal western di Rockstar.

Come possiamo ammirare nel filmato che campeggia a inizio articolo, l'avanzato strumento ingame sviluppato dal creatore di contenuti promette di fornire agli appassionati l'opportunità di "arricchire" la Frontiera aggiungendo tutta una serie di elementi allo scenario.

A detta del suo ideatore, il Map Editor fan made di RDR 2 darà modo agli utenti di plasmare liberamente l'ambientazione e di creare modalità aggiuntive con "regole di ingaggio" originali. All'interno dello script del Map Editor di Lambdarevolution trova spazio una funzione di ricerca degli oggetti da collocare nella mappa tra elementi architettonici, pedoni, veicoli, armi, equipaggiamenti, oggetti consumabili e altro.

Lo sviluppo di questo potente strumento creativo non è ancora concluso. A chi desidera provare in anteprima questo Map Editor, il modder mette a disposizione la versione preliminare ma solo attraverso la sottoscrizione alla sua campagna di raccolta fondi avviata su Patreon. Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che da fine luglio sono disponibili i nuovi driver NVIDIA per la versione PC di Red Dead Redemption 2 con supporto al DLSS.