Red Dead Redemption 2 in sconto su Amazon a 29.99 euro!

Iniziamo la settimana segnalandovi una nuova offerta di Amazon, il colosso dell'eCommerce propone Red Dead Redemption 2 al prezzo scontato di 29.99 euro anzichè 74.99 euro con un risparmio di 45 euro (-60%) sul costo di listino.

L'offerta è valida solamente sull'edizione Standard per PlayStation 4 e Xbox One vendute e spedite da Amazon.it, di seguito i link diretti per l'acquisto.

Red Dead Redemption 2 Sconto

Si tratta sicuramente di una bella occasione per acquistare il gioco Rockstar Games su console al prezzo più basso dai tempi dello scorso Black Friday e delle offerte di Natale. La promozione è valida solamente per un periodo limitato e in ogni caso fino ad esaurimento scorte, se siete interessati vi consigliamo di approfittarne subito prima che il gioco vada sold-out o torni ad essere venduto a prezzo pieno.

Cosa ne pensate di questa offerta? Comprerete Red Dead Redemption 2 a 29.99 euro? Fatecelo sapere nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.