Red Dead Redemption 2: scoperto il cheat per il Dead Eye infinito

Chi sta esplorando la Frontiera al seguito della banda di Van der Linde sa quanto possa essere difficile mantenere elevato il proprio livello di Dead Eye. In nostro soccorso arriva un utente di Reddit che afferma di aver scovato il cheat di Red Dead Redemption 2 per il Dead Eye infinito.

I passaggi necessari per non veder più scendere il proprio livello di Dead Eye durante le sparatorie sono piuttosto semplici: per attivare il trucco, infatti, basta recarsi nell'apposita sezione presente all'interno del menù di pausa di Red Dead Redemption 2 e digitare il codice "Be greedy only for foresight" (solo la frase che trovate fra parentesi).



L'utilizzo di questo codice, come per tutti gli altri cheat di RDR 2, disabilita il processo di acquisizione di Trofei e Obiettivi Sbloccabili: starà perciò all'utente capire se varrà o meno la pena impiegare questo trucco.



Per rendervi la vita più semplice, se non volete servirvi del cheat ma avete la necessità di migliorare le vostre capacità con il Dead Eye vi consigliamo di aumentare la relativa bara di acquisizione dell'esperienza eliminando i nemici senza mirare, effettuando colpi alla testa precisi e completando le sfide offerte dalle missioni secondarie e dalle attività basate sull'esplorazione libera della mappa (come la caccia, i duelli con la pistola e la ricerca dei numerosi oggetti collezionabili).



Per mantenere sempre elevato il livello di Dead Eye e non restare impreparati nelle situazioni più concitate, comunque, basta fare scorta di tonici, ricordarsi di concedere ad Arthur un paio di ore di sonno nelle ore più buie della notte ed eliminare i nemici senza essere colpiti.



Red Dead Redemption 2 è disponibile dallo scorso 26 ottobre su PlayStation 4 e Xbox One. Sulle pagine di Everyeye.it, ovviamente, trovate un'ampia selezione di notizie, articoli e approfondimenti dedicati al kolossal western di Rockstar Games, dalla splendida recensione a cura di Francesco Fossetti al "confronto-incontro" con Zelda Breath of the Wild di Gabriele Carollo, senza dimenticare l'affascinante viaggio fotografico compiuto da Alessandro Margassi tra le lande digitali di un titolo che offre panorami da Far West degni di un film di Sergio Leone.