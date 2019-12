Red Dead Redemption 2: scovata un'immagine del controller Pro di Nintendo Switch

Mentre analizzava i file della versione PC di Red Dead Redemption 2 per PC, l'utente Twitter Tez2 ha scovato l'icona del Nintendo Switch Pro Controller, chiaramente realizzata con lo stile che contraddistingue gli elementi grafici dell'epopea western di Rockstar Games.

La scoperta, come facilmente immaginabile, ha subito fatto il giro di internet, galvanizzando i giocatori in possesso dell'ibrida che gradirebbero molto poter giocare a Red Dead Redemption 2 sulla propria console. Dopotutto, sono diversi i titoli ritenuti non adatti per Nintendo Switch dopo una valutazione superficiale e poi arrivati con conversioni che rasentano il miracoloso, come il recente The Witcher 3: Wild Hunt.

Che Red Dead Redemption 2 stia davvero per approdare su Nintendo Switch? Nonostante questa versione mai annunciata sia già apparsa nei listini del rivenditore Target lo scorso marzo, è molto più probabile che stia per arrivare, o quantomeno sia stato valutato, il supporto al Nintendo Switch Pro Controller per la versione PC del gioco. Voi, invece, cosa ne pensate? Potete visionare l'icona del pad in calce a questa notizia. Red Dead Redemption 2 risulta al momento disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC via Steam, Epic Games Store e Rockstar Game Launcher.