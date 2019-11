Red Dead Redemption 2: scovato un cavernicolo tra i file di gioco

La community di modder di Red Dead Redemption 2, particolarmente felice della recente introduzione al supporto di OpenIV, continua a fare bizzarre scoperte tra i numerosi file nascosti del titolo Rockstar Games.

Dopo aver risolto un mistero di Red Red Redemption 2 che ha tenuto i fan con il fiato sospeso per circa un anno, ecco che arriva un'altra strana scoperta. Analizzando con attenzione ogni singolo modello poligonale presente tra i file di gioco, i modder hanno trovato un curioso cavernicolo. Grazie all'utilizzo della mod che permette di vestire i panni di ogni animale o NPC, è ora possibile andare in giro per la mappa con il buffo personaggio.

Prima di lasciarvi al filmato che mostra l'uomo delle caverne in movimento, vi ricordiamo che è da poco disponibile un nuovo aggiornamento per la versione PC di Red Dead Redemption 2 che punta a risolvere alcune delle problematiche riscontrate dagli utenti.

Avete già dato un'occhiata alla splendida mod di Red Dead Redemption 2 che simula su PC gli effetti del Ray Tracing, effetto Nvidia assente nel titolo Rockstar Games?

Nel caso in cui non lo sapeste, Red Dead Redemption 2 è da oggi disponibile anche su Google Stadia, dove può essere giocato a 4K e 60 fotogrammi al secondo.