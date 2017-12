Red Dead Redemption 2: secondo un retailer, il gioco uscirà l'8 giugno 2018

Sin dal suo annuncio,è tornato di rado a mostrarsi pubblicamente, con Rockstar Games che sta centellinando al minimo le informazioni sul suo titolo western. Sappiamo che il gioco arriverà in una generica primavera 2018, ma un retailer danese potrebbe aver svelato quest'oggi una finestra di lancio più precisa.

Sulle pagine di CoolShop, è ora possibile notare come la data di lancio di Red Dead Redemption 2 per PlayStation 4 e Xbox One sia fissata alla data 8 giugno 2018. Come sempre in queste occasioni, è bene tenere a mente che potrebbe trattarsi di un semplice placeholder del rivenditore; tuttavia è altresì vero che CoolShop svelò correttamente in passato la data di uscita del port per console next-gen di Grand Theft Auto V.

Nella speranza che Rockstar torni a parlare presto del gioco, vi ricordiamo che Red Dead Redemption 2 è ufficialmente atteso nella primavera del 2018 su PS4 e Xbox One. Per maggiori informazioni sul gioco, vi rimandiamo alla nostra anteprima, basata sui primi due trailer pubblicati da Rockstar Games.