Red Dead Redemption 2 ha segnato il futuro del gaming, secondo il director di God of War

Cory Barlog, il noto director di God of War, ha discusso durante una recente intervista di Red Dead Redemption 2, l'acclamato secondo capitolo della serie western di Rockstar.

Nonostante una certa rivalità creatasi tra God of War e Red Dead Redemption 2 durante le numerose premiazioni a tema videoludico del 2018, Barlog non ha avuto timore di definire epocale il gioco di Rockstar Games. Secondo l'opinione del director in forza a Sony Santa Monica, il titolo ha creato alla sua uscita una vera e propria linea di demarcazione tra il passato ed il futuro dei videogiochi.

"Sono stato molto chiaro con gli altri: Red Dead sarà incredibile", le sue dichiarazioni. "E una volta che è uscito, si è venuta a creare una linea di demarcazione. Pre-Red Dead e Post-Red Dead. Il modo in cui tutti concepiranno i propri giochi sarà differente. Dobbiamo semplicemente farcene una ragione".

Il 2018 è stato un anno eccezionale secondo l'opinione di Barlog, che ha citato Marvel's Spider-Man, Assassin's Creed Odyssey e Return of the Obra Dinn fra i titoli che più hanno catturato la sua attenzione. Tutti questi prodotti di grande levatura hanno fatto addirittura temere a Barlog che il suo God of War potesse essere dimenticato col tempo, ma chiaramente così non è stato: l'action-adventure, infatti, è stato premiato ai Game Awards 2018 come il Gioco dell'Anno.