Red Dead Redemption 2: il selvaggio West di Rockstar protagonista della nostra Video Anteprima in 4K

Red Dead Redemption 2 assume i tratti di una produzione titanica. Per superare i limiti degli open world Rockstar punta sul realismo, ma soprattutto sulla densità: il suo far west è traboccante di dettagli, e tutti sono in qualche modo significativi.

Ogni elemento che compone il grande disegno di Red Dead Redemption 2 è pensato per aumentare l'immersività e gli spunti a disposizione del giocatore. Rockstar Games sta lavorando duramente per dare vita ad un autentico blockbuster e l'obiettivo sembra assolutamente possibile, con RDR2 che si candida a diventare uno dei migliori titoli degli ultimi anni.

Francesco Fossetti si trova a Londra per provare Red Dead Redemption 2 in esclusiva italiana, nelle prossime ore troverete su Everyeye.it le impressioni della prova di RDR2, Francesco avrà modo di passare una intera giornata in compagnia del gioco, scoprendo così tanti aspetti non emersi durante il primo contatto avvenuto a settembre.

Red Dead Redemption 2 sarà disponibile dal 26 ottobre su PlayStation 4, PS4 Pro, Xbox One e Xbox One X