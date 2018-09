Red Dead Redemption 2 si mostra in una serie di nuovi screenshot

Dopo aver confermato la presenza della visuale in prima persona all'interno del gioco, Rockstar Games ha pubblicato una serie di nuovi screenshot tratti da Red Dead Redemption 2, permettendoci di dare un ulteriore sguardo ai personaggi e alle ambientazioni.

Come potete vedere nella galleria riportata a fondo pagina, le nuove immagini di Red Dead Redemption 2 gettano un ulteriore sguardo sulle ambientazioni, sui personaggi, sulle armi e sulle scene di azione che potremo vedere all'interno del gioco. Possiamo notare anche la presenza di diversi cavalli, ricordando che questi animali ricopriranno un ruolo fondamentale anche a livello di gameplay e meccaniche.

Pochi minuti fa è arrivata inoltre la conferma della visuale in prima persona: il gioco consentirà di alternare la visuale in terza persona con quella in soggettiva, in qualsiasi momento e per tutta la durata dell'avventura, come visto in Grand Theft Auto 5. Se i nuovi screenshot ci hanno permesso di dare un'altra occhiata al gioco, ricordiamo che il titolo si è mostrato per la prima volta in azione ad agosto con uno spettacolare video gameplay.

Nella giornata di ieri, invece, lo sviluppatore ha svelato a sorpresa Red Dead Online, una nuova esperienza online basata sull'open world di Red Dead Redemption 2, una diretta evoluzione della classica modalità multiplayer inclusa nel primo capitolo della serie.