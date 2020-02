Red Dead Redemption 2 sembra SimCity con la mod che ricrea l'effetto miniatura

Gli youtuber che gestiscono il canale fan made di Red Dead Online Guides sfruttano le ultime mod della telecamera di Red Dead Redemption 2 per sganciare la visuale di Arthur Morgan e realizzare uno splendido video che fa somigliare la Frontiera del kolossal western di Rockstar a una sorta di "SimCity in miniatura".

Sfruttando i principi ottici e le tecniche della fotografia Tilt-Shift, gli autori di questo filmato hanno ripreso i villaggi, gli scenari naturali e le ambientazioni più rappresentative della campagna principale di Red Dead Redemption 2 donandogli uno squisito "effetto diorama".

Con la giusta inquadratura, il movimento accelerato dei personaggi non giocanti e la perfetta scelta delle condizioni atmosferiche e di luce ambientale, l'effetto ricreato dagli youtuber è davvero suggestivo e ci permette di apprezzare ancora una volta l'incredibile lavoro svolto da Rockstar Games nel plasmare la dimensione western di RDR 2.

Oltre al video di cui sopra, in calce alla notizia trovate anche delle immagini che abbiamo ripreso dal filmato per rappresentare al meglio l'opera compiuta dai modder del capolavoro a mondo aperto della Grande R. Sapevate inoltre che, nei giorni scorsi, sono apparsi degli scheletri a due teste in Red Dead Online?