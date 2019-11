Red Dead Redemption 2: un sito recensisce la versione PC senza averla mai provata!

Dopo aver preceduto l'annuncio dei giochi PS Now di novembre, la community del forum videoludico di ResetEra solleva un nuovo dibattito evidenziando come la redazione di PCGamesN abbia deciso di realizzare una "recensione al buio" di Red Dead Redemption 2 per cavalcare l'onda mediatica dell'uscita della versione PC.

Come sottolineato dagli stessi autori del popolare sito in lingua inglese, la "nuova" recensione di RDR 2 che accompagna la pubblicazione su PC è stata scritta attingendo solo ed esclusivamente all'esperienza maturata con la versione console disponibile da un anno su PlayStation 4 e Xbox One.

Nonostante i contenuti della trasposizione su PC di Red Dead Redemption 2 siano sostanzialmente gli stessi della duplice edizione console per PS4 e Xbox One, le differenze in termini grafici (come per le configurazioni hardware e i settaggi) e ludici (in quest'ultimo caso, rappresentate dalla possibilità di giocare tramite mouse e tastiera) richiederebbero un approfondimento ben maggiore di quello possibile limitandosi semplicemente a osservare i trailer datici in pasto in queste settimane da Rockstar Games.

La recensione di PCGamesN, in effetti, non riporta alcuna analisi sulle caratteristiche specifiche della versione PC del kolossal di Rockstar Games e si concentra sugli aspetti narrativi, sull'elevato tenore grafico e artistico dell'opera e sugli elementi fondanti dell'esperienza di gioco. Nel lasciare a voi ogni giudizio al riguardo, vi ricordiamo che Red Dead Redemption 2 è finalmente disponibile dalle ore 14:00 di oggi pomeriggio, martedì 5 novembre. L'epopea western di Arthur Morgan, con annessi stalli alla messicana ed eventi multiplayer di Red Dead Online, è invece prevista in uscita su Google Stadia per il 19 novembre, giusto in tempo per l'apertura del nuovo servizio in game streaming del colosso di Mountain View.