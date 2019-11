Red Dead Redemption 2 somiglia a Cyberpunk 2077 con i glitch grafici della versione PC

Superati i problemi dei crash di Red Dead Redemption 2 su PC, diversi utenti che stanno esplorando la Frontiera del kolossal western di Rockstar Games riferiscono di essere incappati in glitch grafici che hanno stravolto l'aspetto delle ambientazioni del titolo.

Per colpa dei glitch di lancio di RDR 2 su PC, infatti, l'epopea di Arthur Morgan e della banda di Dutch van der Linde perde temporaneamente la propria bussola storica per orientarsi verso l'estetica sci-fi di opere come Cyberpunk 2077.

Dalle pagine dei principali canali social e da quelle dei forum come ResetEra o Reddit, molti appassionati che sono incappati in questo genere di bug hanno voluto offrire la propria testimonianza pubblicando degli scatti che ritraggono la bizzarra "visione al neon" della Frontiera di Red Dead Redemption 2 su PC.

Errori simili non sono nuovi in ambiente videoludico su PC e, come avvenuto nei mesi scorsi durante la beta di Call of Duty Modern Warfare, comportano il completo stravolgimento delle texture che mappano le superfici di architetture, personaggi ed elementi dello scenario, provocando degli artefatti che trasformano le ambientazioni in una sorta di "riedizione estremizzata" delle insegne al neon, degli abiti sgargianti e degli edifici futuristici che dominano lo skyline di Night City. Anche voi avete sperimentato questo genere di glitch grafici? Fatecelo sapere con un commento, ma prima vi ricordiamo che su queste pagine trovate la nostra prova di RDR 2 su PC e una comoda guida piena di strategie e trucchi utili per iniziare.