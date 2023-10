Red Dead Redemption 2: uno spettacolare video mostra la versione PC a 8K con Ray Tracing

Mentre i giocatori PlayStation 5 e Xbox Series X|S attendono ancora un upgrade di Red Dead Redemption 2 da parte di Rockstar Games, gli utenti PC si godono il titolo con protagonista Arthur Morgan con una collezione di mod che lo rendono ancora più bello.

Il canale YouTube Digital Dreams ha realizzato un filmato con l'obiettivo di mostrare com'è Red Dead Redemption 2 su PC quando si installano più di 100 mod diverse che ne potenziano la componente tecnica. Tra ReShade e Visual Redemption Project, il risultato è davvero incantevole, soprattutto se visto a risoluzione 8K e a 60 fotogrammi al secondo. Ad essere spettacolari non sono solo le texture in alta definizione, ma anche la qualità del mare, l'illuminazione e la vegetazione: insomma, non c'è nulla che non sia stato ritoccato verso l'alto dalle mod. Chiunque volesse replicare quanto visto nel video, può scaricare il pacchetto suggerito da Digital Dreams che include tutte le 100 mod che migliorano il titolo Rockstar.

Ovviamente per ottenere un risultato del genere serve un PC di tutto rispetto e, come segnalato nella descrizione del video che trovate in apertura della notizia, la macchina utilizzata monta una NVIDIA GeForce RTX 4090 ed un Ryzen 9 7950x.

Prima di lasciarvi al video, vi ricordiamo che ora Red Dead Redemption gira a 60fps su PlayStation 5.