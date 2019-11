Red Dead Redemption 2 per Stadia ha un input lag minore della versione Xbox One X

C'era tanta curiosità nei confronti di Google Stadia, nuova servizio di gaming in streaming di Mountain View. Alla fine, la tecnologia cloud si è dimostrata di alto livello, anche se lo stesso non può dirsi delle funzionalità accessorie, molte delle quali assenti al lancio.

Come prevedibile, la redazione di Digital Foundry non ha potuto resistere alla tentazione di analizzare la resa tecnica dei giochi per la nuova piattaforma che, ricordiamo, è alimentata da una configurazione in grado di garantire 10,7 TFLOPs di potenza, ben superiore ai 4,2 di PS4 Pro e i 6 di Xbox One X.

Come banco di prova è stato scelto Red Dead Redemption 2: la neonata versione per Google Stadia è stata messa a confronto con le edizioni per PC e Xbox One X, e i risultati si sono rivelati piuttosto interessanti. Ne è emerso che la versione per Google Stadia è inferiore a quella PC ad impostazioni Ultra sotto molteplici aspetti: la qualità delle texture è equiparabile all'impostazione Ultra su PC, le ombre vicine/lontane e la tassellazione ad alto, l'illuminazione e la qualità delle pellicce a medio, le ombre volumetriche tra medio e basso, il livello di dettaglio di erba/alberi, riflessi e filtro anisotropico a basso.

E rispetto alla versione Xbox One X? La qualità dei riflessi e delle ombre volumetriche è equiparabile a quella offerta dalla potente console di Microsoft, mentre le ombre lontane sono migliori e il filtro anisotropico è significativamente peggiore. In sostanza, Red Dead Redemption 2 per Google Stadia è ben lungi dall'essere la miglior versione del lotto.

A stupire davvero, in ogni caso, è l'entità della latenza dei controlli. Da un servizio cloud ci aspetteremmo un input lag elevato, e invece con i suoi 385 millisecondi di ritardo Stadia riesce a far meglio di Xbox One X, sulla quale è stato registrato un input lag di 435 millisecondi. La migliore del lotto è ancora una volta è la versione PC con i suoi 355 millisecondi. Per maggiori informazioni, vi consigliamo di guardare la video analisi di Digital Foundry in apertura di notizia. Già che ci siete, leggete anche la nostra recensione di Google Stadia.