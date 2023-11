Red Dead Redemption 2, le statistiche Steam parlano chiaro: superato GTA 5 nella top 100

Mentre rivanghiamo il passato pensando ai cinque momenti indimenticabili in Red Dead Redemption 2, la grande epopea narrativa del leggendario Arthur Morgan continua a fare incetta di numeri positivi tra le pagine di Steam. Le ultime statistiche parlano in modo chiaro: Red Dead Redemption 2 ha superato GTA 5 nella top 100 del client Valve.

La lista è ricca di grandi nomi e, sebbene i primi posti siano dominati da Counter-Strike 2, Call of Duty e War Thunder, le due grandi avventure videoludiche di Rockstar Games continuano a conseguire numeri importantissimi anche a diversi anni di distanza: Red Dead Redemption 2 è al 13esimo posto della classifica, mentre il peso degli anni si fa sentire maggiormente con GTA 5, che si ritrova "soltanto" al 48esimo posto di 100.

Red Dead Redemption 2 sbaraglia la concorrenza e non solo: altri grandi nomi, come nel caso di Cyberpunk 2077 e Cyberpunk 2077 Phantom Liberty ad esempio, sono al di sotto del suddetto capolavoro di Rockstar, mantenendo una posizione pari, rispettivamente, al 16esimo ed al 23esimo posto della top 100. Molto bene, dunque, per quanto conseguito da un viaggio tanto magnifico quanto struggente come quello di Arthur Morgan, ritenuto dai fan e da gran parte della community videogiocatrice come uno dei punti più alti del medium videoludico anche a causa di un protagonista estremamente carismatico. A proposito, prima di salutarvi vi rimandiamo alle frasi leggendarie di Arthur Morgan in Red Dead Redemption 2.