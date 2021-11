Red Dead Redemption 2, successo sempre più grande: 39 milioni di copie vendute

Non solo GTA 5 ha venduto 155 milioni di copie totali, ma anche Red Dead Redemption 2 registra numeri molto importanti per Take-Two, continuando a vendere bene a tre anni dalla sua originale uscita su PlayStation 4 e Xbox One.

Il titolo firmato Rockstar Games ha infatti raggiunto un totale di 39 milioni di copie vendute: il dato fa riferimento non solo ai dati sulle console Sony e Microsoft, ma anche a quelli raggiunti su PC e Google Stadia, le due successive edizioni dell'avventura western arrivate entrambe nel novembre del 2019. Per quanto riguarda invece i risultati commerciali dell'intero brand, composto anche dal primo Red Dead Redemption del 2010 e dal precursore Red Dead Revolver visto nel 2004 su PS2 e Xbox, in totale la serie ha venduto 62 milioni di unità in tutto il mondo, rivelandosi molto redditizia per le casse di Take-Two e Rockstar.

Nonostante la grande accoglienza commerciale ottenuta fin qui, al momento non ci sono piani definiti per il futuro del franchise. Si è parlato in passato di una possibile riedizione dell'avventura di John Marston, con Red Dead Redemption Remastered in arrivo nel 2022 su next gen con tanto di supporto al 4K e ray tracing. Per ora si tratta ancora di rumor, tuttavia non è da escludere che un eventuale successo della GTA Trilogy Definitive Edition possa spingere Rockstar a riportare in scena anche l'amatissimo titolo ambientato nel far west.