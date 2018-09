Red Dead Redemption 2 supera in profondità e interattività tutti gli altri titoli Rockstar

Red Dead Redemption 2 è uno, se non il titolo più atteso per la fine del 2018. Rockstar Games è da svariati anni sinonimo di qualità, e tutti si aspettano un nuovo capolavoro da parte degli autori di Grand Theft Auto.

In una recente intervista, Josh Bass di Rockstar San Diego, ha voluto assicurare ai giocatori che Red Dead Redemption 2 - anche grazie alla potenza di PS4 e Xbox One - sarà qualitativamente il titolo migliore mai prodotto dalla software house.

"Red Dead Redemption 2 è il nostro primo gioco per gli hardware di ultima generazione. Si è rivelata un'opportunità per il nostro team di migliorare in una sola volta ogni singolo aspetto del nostro approccio al game design. Abbiamo sfruttato questa potenza per dar vita ad un mondo che va di gran lunga oltre qualsiasi altra cosa che abbiamo mai realizzato, in termini di profondità, interattività, e persistenza". Il compito degli sviluppatori, in sintesi, è quello di "farci dimenticare di star giocando ad un videogioco".

Ricordiamo che Red Dead Redemption 2 uscirà su PlayStation 4 e Xbox One il 26 ottobre. Rockstar ha recentemente mostrato la banda di Van der Linde con biografie e sfondi. Vi rimandiamo alla nostra Anteprima per ulteriori dettagli sul gioco.