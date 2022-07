Red Dead Redemption 2 supporta FSR 2.0 su PC con una mod

Nei giorni scorsi vi abbiamo segnalato una mod di Cyberpunk 2077 che aggiunge il supporto FSR 2.0 al gioco di CD Projekt RED, torniamo ora sull'argomento perché la stessa mod è stata resa disponibile anche per Red Dead Redemption 2.

Basata sulla mod Cyberpunk 2077 FSR2.0 di PotatoOfDoom, questa modifica per Red Dead Redemption 2 si occupa semplicemente di riscrivere alcune istruzioni legate al DLSS (che deve essere attivo e supportato dalla vostra configurazione) per aggiungere la compatibilità con FideltyFX Super Resolution 2.0 di AMD. Su NexusMods trovate la mod FSR 2.0 di Red Dead Redemption 2 da scaricare gratuitamente insieme alle istruzioni per installare correttamente il pacchetto.

Al momento non sappiamo se Rockstar Games introdurrà mai in via ufficiale la compatibilità con FideltyFX Super Resolution 2.0 su RDR2, le ultime voci sul gioco riguardano l'arrivo dell'aggiornamento PS5 e Xbox Series X/S di Red Dead Redemption 2, esattamente come accaduto in primavera per Grand Theft Auto V.

Secondo altri rumor recenti, Rockstar ha cancellato le remaster di GTA 4 e Red Dead Redemption per concentrare le proprie risorse su altri progetti, tra cui presumibilmente il già annunciato GTA 6. Questo vuol dire che il primo Red Dead Redemption non sembra destinato a tornare su piattaforme di attuale generazione, così come l'avventura di Niko Bellic.