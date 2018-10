Red Dead Redemption 2: contenuti in esclusiva temporale per PS4 e dettagli sulla fauna

Quest'oggi Rockstar Games e Sony hanno svelato che i giocatori che acquisteranno Red Dead Redemption 2 su PlayStation 4 potranno accedere ad una serie di contenuti, dedicati sia alla storia che a Red Dead Online, con ben 30 giorni di anticipo rispetto agli altri.

Abito Il Fuorilegge delle Grizzlies – disponibile sin dal primo giorno per la Storia di Red Dead Redemption 2 e al lancio di Red Dead Online

Il completo è composto da un lungo soprabito con rivestimento in lana e finiture di pelle personalizzate cucite a mano, un gilet di pelle con fodera ricamata, colletto a punta con fazzoletto da collo nero e fibbie decorate con punte degli stivali coordinate. L’abito Il Fuorilegge delle Grizzlies omaggia il “boss” degli Stati del Nord, a cui s’ispira.

Cavallo Arabo sauro rosso – disponibile al lancio di Red Dead Online

Famoso per la sua velocità e manovrabilità, il cavallo Arabo sauro rosso sta una spanna sopra ai cavalli selvaggi che si possono trovare in giro, le sue prestazioni sono superiori a quelle degli altri cavalli di prima classe disponibili.

Sella Ranch Cutter in alligatore – disponibile al lancio di Red Dead Online

Oltre a essere bella, quando equipaggiata la sella Ranch Cutter in alligatore fornisce alcuni vantaggi tra cui il potenziamento dei Nuclei della Salute e della Resistenza, che aumentano la velocità e l’accelerazione del cavallo. Questa sella è una versione migliorata della sella base che viene fornita ai giocatori all’inizio di Red Dead Online.

Revolver a doppia azione Azzardo – disponibile al lancio di Red Dead Online

Il Revolver a doppia azione Azzardo presenta un corpo in acciaio lucido con incisioni uniche ispirate al periodo storico e magnificamente dettagliate. Questo rapido e letale revolver riporta incise carte da gioco e teschi sull’impugnatura. La sua cadenza di fuoco rapida è superiore a quella di tutti gli altri revolver e lo rende un’ottima scelta per i combattimenti a cavallo.

Grazie ad un recente report di IGN, abbiamo inoltre scoperto che le stagioni influiranno sul comportamento delle oltre 200 specie di animali presenti nel gioco. Gli orsi, ad esempio, sono più aggressivi durante l'inverno a causa della minor disponibilità di cibo. I cinghiali sono molto più lenti quando corrono sulla neve, per cui durante la stagione invernale sono più facili da cacciare. Questi sono gli unici esempi fatti dall'autore e sono basati sulla sua esperienza di gioco, molte altre interazioni e cambiamenti potranno essere scoperti solo con il gioco completo.

Ricordiamo che Red Dead Redemption 2 uscirà il 26 ottobre su PlayStation 4 e Xbox One nelle edizioni Standard, Special, Ultimate e Collector's Box. Red Dead Online debutterà nel corso del mese di novembre in versione Beta per tutti gli acquirenti del gioco.