Red Dead Redemption 2: Take-Two si aspetta profitti record per l'anno fiscale in corso

Take-Two Interactive ha pubblicato i risultati finanziari del quarto trimestre dell'anno fiscale 2018, terminato il 31 marzo scorso: in questo lasso di tempo la compagnia ha ottenuto ricavi pari a 450.3 milioni di dollari, generati in gran parte dal successo delle microtransazioni, cresciute del 42% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

GTA V e GTA Online si dimostrano essere due fonti di guadagno più che sicure per l'azienda, insieme ai titoli sportivi della serie 2K, che continuano a riscuotere un notevole successo commerciale, in particolar modo in Nord America. GTA Online ha permesso anche di aumentare i ricavi netti del settore digitale, pari a 301.4 milioni di dollari e in crescita dell'8% rispetto al 2017.

Forte di questi numeri, Take-Two si aspetta un anno fiscale 2019 "stellare" guidato principalmente da Red Dead Redemption 2: "Ci aspettiamo un 2019 con risultati record per quanto riguarda i profitti di Take-Two, in particolar modo grazie al successo di Red Dead Redemption 2, oltre alle uscite annuali di WWE 2K e NBA 2K", queste le parole del CEL Strauss Zelnick.

Ricordiamo che durante la conferenza con gli azionisti, Zelnick ha annunciato che Take-Two non presenterà alcun nuovo gioco all'E3 2018, inoltre ha rivelato che un "attesissimo gioco del catalogo 2K Games" previsto entro il 31 marzo 2019 è stato rinviato al prossimo anno fiscale (che terminerà il 31 marzo 2020). Il gioco misterioso non è stato citato direttamente ma secondo alcune fonti potrebbe trattarsi di Borderlands 3, titolo che alcuni insider davano già da tempo come non presente alla fiera di Los Angeles.