Red Dead Redemption 2: tante nuove immagini e informazioni per le armi

Rockstar ha pubblicato sul sito ufficiale di Red Dead Redemption 2 un lungo articolo, corredato da diversi screenshot, dedicato alle diverse bocche da fuoco che potremo utilizzare nel corso dell'avventura.

In Red Dead Redemption 2 saranno presenti oltre 50 armi ampiamente personalizzabili e diversi tipi di munizioni che vi permetteranno di migliorare mira, danno, portata e così via. Utilizzare a lungo una determinata bocca da fuoco ne aumenterà l'efficacia, tuttavia l'arma comincerà a usurarsi con il passare del tempo in caso di mancata manutenzione. Con una miriade di opzioni di personalizzazione che spaziano dai miglioramenti estetici come i nuovi tipi di legno, metalli, vernici e incisioni, agli upgrade come i nuovi mirini, canne e impugnature, potrete assemblare un'arma completamente unica, con l'aspetto e la maneggevolezza che preferite. Ogni arma si differenzia per danno, portata, cadenza di tiro e velocità di ricarica, quindi è importante decidere saggiamente a seconda della situazione. Il revolver a doppia azione è perfetto per sparare mentre si cavalca, se invece state trasportando qualcosa e avete una mano occupata, è meglio impugnare il fucile a canne mozze, in grado di provocare molti più danni sulla breve distanza rispetto alle altre armi a una mano. Il fucile Varmint è perfetto per cacciare piccole prede dal momento che non provocherà ingenti danni alla pelliccia, mentre se affrontate uno o due nemici potreste utilizzare il fucile Springfield a canna rigata, che ha una cadenza di fuoco minore, ma infligge più danni. Un fucile di precisione è ovviamente una buona scelta sulla lunga distanza, e i mirini possono essere applicati a tutti gli altri tipi di fucile, permettendovi di passare in qualsiasi momento dalla visuale normale a quella con mirino. Che ne pensate delle nuove informazioni sulle armi?

Red Dead Redempion 2 sarà disponibile a partire dal 26 ottobre su Playstation 4, Xbox One e PC.