Red Dead Redemption 2: tanti nuovi dettagli sulla frontiera, sulle città e sui villaggi

Nel tentativo di rendere più piacevole l'attesa per l'uscita di Red Dead Redemption 2, Rockstar Games ha diffuso tante nuove informazioni sulla frontiera, sulle città e i villaggi che i giocatori potranno esplorare nei panni di Arthut Morgan.

La Frontiera, le città e i villaggi

Sono numerosi i centri abitati disseminati nel vasto e variegato mondo di gioco di Red Dead Redemption 2, dalle foreste del West Elizabeth alle montagne dell'Ambarino, fino alle pianure del New Hanover e alle paludi del Lemoyne.

Valentine - The Heartlands, NH

Violenta, sguaiata e laboriosa cittadina dell'Heartlands, Valentine attrae commercianti, mandriani, cowboy, scommettitori, fuorilegge e prostitute da ogni angolo d'America, tutti in cerca di denaro, divertimento e caos.

Annesburg - Roanoke Ridge, NH

La vita non è facile per i minatori e le loro famiglie ad Annesburg, che rifornisce di carbone il Paese tramite il fiume Lannahechee da quasi un secolo. Le condizioni di lavoro sono tremende e la paga è misera: molti uomini, oltre alla dignità, in miniera hanno perso anche la vita.

Saint Denis - Bayou NWA, LE

Uno degli snodi commerciali più importanti del Paese, la città di Saint Denis è un melting-pot di culture e persone dove alta società, uomini d'affari, marinai, mendicanti e ladri vivono a stretto contatto.

Mounta Hagen - Grizzlies, AM

Il monte Hagen, una delle vette più rinomate delle Grizzlies, nell'Ambarino, svetta sul Lago Isabella a ovest e sul torrente Beartooth a est; quest'ultimo è il principale passaggio che permette di attraversare la catena montuosa dell'ovest e si collega al fiume Dakota più a sud.

Rhodes - Scarlett Meadows, LE

Rhodes, cittadina del sud apparentemente pura e impeccabile, in realtà è stata tormentata per anni dalla lotta intestina tra i Braithwaite e i Gray, due famiglie proprietarie di piantagioni.

Strawberry - Big Valley, WE

Strawberry era poco più di un umile paese di taglialegna prima che arrivasse il suo nuovo sindaco, un eccentrico della costa occidentale: la sua ossessione di trasformarla in un polo del turismo di lusso suscita l'ilarità dei suoi concittadini.

Lagras - Bayou NWA, LE

Quella di Lagras, un piccolo insediamento situato nelle paludi del Bayou Nwa, nel Lemoyne, è una comunità per lo più autosufficiente che si sostenta rivendendo i frutti della pesca e facendo da guida ai viaggiatori che desiderano visitare la zona.

Rockstar Games ha realizzato delle cartoline dal look vintage per ognuno dei luoghi descritti. Potete ammirarle nella galleria allegata in calce a questa notizia, assieme a tanti nuovi screenshot condivisi per l'occasione. Ricordiamo che Red Dead Redemption 2 verrà pubblicato su PlayStation 4 e Xbox One il prossimo 26 ottobre nelle edizioni Special, Ultimate e Collector's Box. Nei giorni scorsi, sono stati presentati i membri della gang di Dutch Van der Linde ed è stato specificato che Arthur Morgan sarà il solo personaggio giocabile.