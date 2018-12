Red Dead Redemption 2 torna al vertice della classifica inglese

Ad oltre un mese e mezzo dal lancio, Red Dead Redemption 2 torna ad occupare la prima posizione della classifica inglese, superando FIFA 19, Call of Duty Black Ops 4 e Super Smash Bros Ultimate.

Classifica UK 17 dicembre

Le vendite di FIFA 19 crescono del 19% rispetto alla settimana precedente mentre quelle di Black Ops 4 aumentano del 175% grazie ad un taglio di 10 sterline sul prezzo di listino. I primi tre giochi della classifica inglese hanno venduto complessivamente oltre quattro milioni di copie fisiche in UK:

Red Dead Redemption 2 FIFA 19 Call of Duty Black Ops 4 Super Smash Bros Ultimate Mario Kart 8 Deluxe Spyro Reignited Trilogy Battlefield V Forza Horizon 4 Marvel's Spider-Man Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Super Smash Bros Ultimate scende in quarta posizione dopo il debutto al vertice della scorsa settimana, con vendite in calo del 52%. Secondo quanto riportato da GFK Chart Track molti giochi per Switch hanno visto le proprie vendite aumentare nei gironi scorsi, tra cui Mario Kart 8 Deluxe (+ 20%), Pokémon Let's GO Pikachu, Super Mario Party, Super Mario Odyssey e The Legend of Zelda Breath of the Wild.

In crescita anche le vendite dei giochi Microsoft e Sony con Forza Horizon 4 che cresce del 135% e sale dalla posizione 17 alla 8 mentre Marvel's Spider-Man scala due posizioni (dalla 11 alla 9) grazie ad un taglio di prezzo applicato da numerosi rivenditori britannici.