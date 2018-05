Red Dead Redemption 2: tornerà il sistema dell'Onore, HUD completamente disattivabile

Nelle scorse ore sono trapelati in rete ulteriori dettagli su Red Dead Redemption 2, l'attesissimo titolo di Rockstar Games in arrivo nel corso del prossimo mese di ottobre.

È stato confermato, innanzitutto, che tornerà il sistema dell'Onore, già presente nel primo capitolo. Il comportamento tenuto dai giocatori durante il gameplay contribuirà a definire la reputazione del protagonista, che potrà spaziare da Onorevole a Fuorilegge. Il suo livello d'Onore influenzerà il mondo circostante e il modo in cui i personaggi non giocanti (tra cui i mercanti e i normali cittadini) si porranno nei suoi confronti. Le interazioni con gli NPC, in ogni caso, saranno decisamente più complesse rispetto al passato, come ampiamente descritto dal nostro Francesco Fossetti nell'anteprima di Red Dead Redemption 2. Merito dell'implementazione di un'avanzata intelligenza artificiale, resa possibile dallo sviluppo condotto interamente sulle console dell'attuale generazione (a differenza di quanto accaduto con Grand Theft Auto V).

Abbiamo scoperto, inoltre, che i giocatori avranno il pieno controllo degli elementi a schermo. Potranno essere disattivate tutte le icone, compresa la mini-mappa, in modo da aumentare al massimo il grado di immedesimazione. Una caratteristica assai gradita a moltissimi giocatori.

Red Dead Redemption 2 verrà pubblicato su PlayStation 4 e Xbox One il prossimo 26 ottobre. La redazione di Digital Foundry ha provveduto ad analizzare il terzo trailer della storia pubblicato pochi giorni fa, girato con il motore di gioco. Il giudizio è stato molto semplice: ci troviamo di fronte ad un vero salto generazionale.