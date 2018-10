Red Dead Redemption 2: il trailer di lancio arriva il 18 ottobre!

A sorpresa, Rockstar Games ha annunciato sui suoi canali social che il trailer di lancio di Red Dead Redemption 2 verrà pubblicato domani (giovedì 18 ottobre) alle 16:00, ora italiana.

Non sappiamo al momento quali siano i contenuti del Launch Trailer ma non ci resta che attendere poche ore per scoprirlo. Nello stesso messaggio Rockstar comunica che il preload per coloro che hanno effettuato il preorder digitale sarà disponibile da venerdì 19 ottobre, scopriremo così l'esatta dimensione del gioco dopo i rumor dei giorni scorsi che parlano di un peso vicino ai 100 GB.



Recentemente Dan Houser (co-fondatore di Rockstar Games) è stato intervistato da Vulture e in questa occasione ha parlato di vari aspetti del gioco come la durata della campagna (pari a circa 65 ore) e alcuni retroscena sullo sviluppo, iniziato nel lontano 2010 poco dopo il lancio del primo Red Dead Redemption. Un lasso di tempo decisamente lungo, lo studio ha voluto prendersi tutto il tempo necessario per realizzare la propria visione creativa e non deludere le altissime aspettative del pubblico.

Red Dead Redemption 2 uscirà in contemporanea mondiale il 26 ottobre 2018 nei formati PlayStation 4, PS4 Pro, Xbox One e Xbox One X. Prenotando il gioco su Amazon.it riceverete in omaggio i DLC Cavallo da Guerra e Kit di Sopravvivenza del Fuorilegge, due contenuti decisamente utili per iniziare al meglio il proprio viaggio nel selvaggio West.