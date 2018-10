Red Dead Redemption 2: il trailer di lancio ci catapulta nel Selvaggio West

Come promesso, Rockstar Games ha pubblicato il trailer di lancio di Red Dead Redemption 2, con otto giorni di anticipo rispetto al debutto del gioco fissato per venerdì 26 ottobre su PlayStation 4 e Xbox One. Il filmato è visionabile in cima alla notizia.

"America, 1899. L'epoca del selvaggio West è agli sgoccioli. Dopo un colpo andato storto nella città di Blackwater, nell'ovest, Arthur Morgan e la banda di Van der Linde sono costretti alla fuga. Con gli agenti federali e i migliori cacciatori di taglie alle calcagna, la banda deve rapinare, combattere e rubare per farsi strada e cercare di sopravvivere nel cuore di un'America dura e selvaggia. Una serie di conflitti e divisioni rischiano di mettere a repentaglio l'unità del gruppo, e Arthur si ritrova costretto a scegliere tra i suoi ideali e la lealtà nei confronti della banda che l'ha cresciuto."



Il nuovo trailer getta un ulteriore sguardo sulle location e sui personaggi principali di Red Dead Redemption 2, l'attesissimo gioco open world di Rockstar che ci vedrà vestire i panni di Arthur Morgan, un fuorilegge arruolato nella banda guidata da Dutch (uno degli antagonisti del primo capitolo della serie). L'avventura è ambientata nel 1899, in quella fase di transizione che ha visto il tramonto della frontiera selvaggia in favore di una società più civilizzata.

In questo contesto, la banda di Arthur Morgan sarà costretta a spostarsi di avamposto in avamposto, sfuggendo al cappio sempre più stringente delle forze dell'ordine e degli organi federali. Ricordiamo che Rockstar ha già pubblicato due video di gameplay ufficiali di Red Dead Redemption 2, mostrando le attività principali e le meccaniche shooter.

Lasciandovi al nuovo trailer di lancio riportato in cima alla notizia, ricordiamo che il nuovo western game di Rockstar sarà disponibile dal 26 ottobre su PlayStation 4 e Xbox One. Nell'attesa potete guardare la nostra Video Anteprima di Red Dead Redemption 2, vi ricordiamo inoltre che venerdì 19 ottobre alle 06:00 del mattino (ora italiana) partirà ufficialmente il preload del gioco da PlayStation Store e Xbox Store.