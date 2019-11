Red Dead Redemption 2: dove trovare il Tesoro della Terra della Ricchezza

Tra le novità di Red Dead Redemption 2 per PC c'è la mappa del Tesoro della Terra della Ricchezza, una nuova caccia al tesoro disponibile esclusivamente per gli utenti Personal Computer. In questa mini-guida vi mostriamo come trovare la mappa e ottenere il bottino.

La posizione di ogni tesoro è riportata su una mappa disegnata a mano. Dal momento che queste indicazioni sono approssimative, spetterà al giocatore decifrare gli indizi per localizzare l'esatta posizione del bottino. Per facilitarvi la vita, vi spieghiamo dove trovare e come decifrare le quattro mappe del Tesoro della Terra della Ricchezza.

Dove trovare e come decifrare la Mappa 1

La prima mappa si trova all'interno del punto di interesse dell'obelisco, a nord-ovest di Strawberry nella West Elizabeth, come potete vedere nella prima immagine riportata a fondo pagina. Oltrepassate l'Owanjila e continuate fuori strada a nord-est. Una volta che la strada gira a nord noterete l'Obelisco in cima a una collina. Controllate sul retro per trovare la mappa.

Dove trovare e come decifrare la Mappa 2

La mappa mostra la mano di Dio che sembra discendere verso una chiesa e indicare la campana in cima all'edificio. Bene, questo è un riferimento alla chiesa minuscola di Lemoyne. Dirigetevi a Lakay e raggiungete il piccolo edificio. Saltate sopra il tetto della chiesetta e ispezionate la campana per trovare la seconda mappa.

Dove trovare e come decifrare la Mappa 3

La seconda mappa mostra una strana tartaruga con un buco sul guscio e alcuni cerotti. Si tratta di un riferimento alla Mysterious Hill House che si trova su una montagna a nord-est di Fort Wallace e Bacchus Station. Dirigetevi verso il luogo per vedere la strana casa Hobbit con il simbolo della tartaruga sopra la porta. Raggiungete il lato destro dell'edificio e saltate di sopra per trovare una finestra rotta. Entrate per raccogliere la terza mappa del tesoro.

Dove trovare e come decifrare la Mappa 4

La terza mappa mostra semplicemente un cannone e un albero con un buco. Questo è un riferimento a Bolger Blade, luogo che è stato teatro di una grande battaglia. La quarta e ultima mappa si trova vicino a un cannone rotto situato a sud della L di "Bolger Blade".

La posizione del Tesoro della Terra della Ricchezza

L'indizio finale mostra una montagna e un orologio, un riferimento alla Meridiana in cima al Monte Shamm a West Elizabeth. Salite in cima alla montagna a cavallo fino a quando non potete vedere la meridiana stessa, e continuate a scalare a piedi. Il tesoro finale si trova sotto una roccia, ed è del valore di ben 6 lingotti d'oro.

Se avete bisogno di un riferimento visivo per individuare più facilmente il Tesoro della Terra della Ricchezza, potete guardare il filmato proposto in apertura.

Ricordiamo che i giocatori di Red Dead Redemption 2 su PC possono dedicarsi anche alle cacce al tesoro che erano presenti nelle versioni PS4 e Xbox One del gioco. A tal proposito, sulle nostre pagine trovate le guide al Tesoro della Via del Veleno e al Tesoro della banda di Jack Hall.