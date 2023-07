Red Dead Redemption 2: tutti i trucchi e come sbloccarli

Come ogni gioco Rockstar Games che si rispetti, anche Red Dead Redemption 2 permette di sbloccare una serie di trucchetti per facilitare la vita di Arthur Morgan nel Selvaggio West o, molto semplicemente, divertirsi in maniera spensierata.

Come usare i trucchi in Red Dead Redemption 2

Ad ogni trucchetto è associato un codice. Ogni codice va inserito nel menu dei cheat, raggiungibile mettendo in pausa il gioco, selezionando Impostazioni e premendo Triangolo (su PlayStation 4 e PS5) o Y (su Xbox One e Series X|S). Una volta all'interno, bisogna schiacciare nuovamente Triangolo o Y per aprire la barra del testo e digitare il codice.

È bene precisare che i trucchetti disabilitano i salvataggi e i trofei/achievement, dunque vi consigliamo di salvare immediatamente prima di utilizzarli per non rischiare di perdere i progressi conseguiti in precedenza.

Quali sono i trucchi di Red Dead Redemption 2?

Sono ben 37 i trucchi presenti in Red Dead Redempion 2. Alcuni, per essere attivati, richiedono dei requisiti specifici legati all'acquisto di determinati giornali. Questi vengono sbloccati dopo il completamente di determinati capitoli o missioni della storia e possono essere acquistati presso diversi rivenditori sparsi per il mondo di gioco. Sono indicati dal simbolo del giornale sulla mappa. Ognuno di essi contiene un cheat specifico, che per essere utilizzato necessita dell'acquisto e della presenza del giornale corrispondente nell'inventario.

Di seguito troverete tutti i trucchi e, laddove necessari, i requisiti per gli stessi. I codici da digitare nell'apposito campo di testo sono evidenziati in grassetto, a seguire c'è invece il bonus offerto da ognuno di essi.

Trucchi senza requisiti

A fool on command | Arthur diventa istantaneamente ubriaco Be greedy only for foresight | Deadeye illimitato Better than my dog | Richiama il cavallo da qualsiasi distanza Eat of knowledge | Sblocca tutte le ricette per il crafting Greed is now a virtue | Conferisce 500 $ ad ogni attivazione Guide me better | Sblocca il Dead Eye Livello 1 Make me better | Sblocca il Dead Eye Livello 2 I shall be better | Sblocca il Dead Eye Livello 3 I still seek more | Sblocca il Dead Eye Livello 4 I seek and I find | Sblocca il Dead Eye Livello 5 Keep your dreams light | Fa comparire un cavallo e un carro Keep your dreams simple | Fa comparire un carro trainato da un cavallo My kingdom is a horse | Aumenta il legame con tutti i cavalli di proprietà Run! Run! Run! | Fa comparire un cavallo da corsa Seek all the bounty of this place | Aumenta Salute, Resistenza e Dead Eye Share | Sblocca tutti gli aggiornamenti dell'accampamento The best of the old ways | Fa apparire una diligenza Vanity. All is vanity | Sblocca tutti i vestiti You flourish before you die | Ripristina Salute, Stamina e Dead Eye You want everyone to go away | Elimina lo stato di ricercato e le taglie nelle città del mondo You want freedom | Riduce il livello di ricercato You want more than you have | Fa apparire un cavallo superiore You want punishment | Incrementa il livello di ricercato You want something new | Fa apparire un cavallo a caso

Trucchi con requisiti

Abundance is the dullest desire | Munizioni infinite - Serve il giornale New Hanover Gazette No. 27, acquistabile a Valentine durante il Capitolo 1 A simple life, a beautiful death | Sblocca le armi leggere - Serve il giornale New Hanover Gazette No. 27, acquistabile a Valentine durante il Capitolo 1 Balance. All is balance | Riporta la reputazione al livello neutrale - Serve il giornale Hanover Gazette No. 27, acquistabile a Valentine durante il Capitolo 1 Death is Silence | Fa apparire armi furtive come machete, coltelli da lancio, coltelli velenosi e tomahawk - Serve il giornale New Hanover Gazette No. 27, acquistabile durante il Capitolo 1 Greed is American Virtue | Sblocca le armi pesanti - Serve il Giornale New Hanover Gazette No. 29, acquistabile dopo aver completato "Pubblicità, la nuova arte americana" nel Capitolo 3 History is written by fools | Sblocca Schofield Revolver, Double-Action Revolver e Double-Barrel Shotgun - Serve il giornale New Hanover Gazette No. 27, sbloccabile a Valentine durante il Capitolo 1 The lucky be strong evermore | Conferisce Stamina infinita - Serve il giornale Blackwater Ledger No. 68”, acquistabile a West Elizabeth durante il Capitolo 5 Virtue Unearned is not virtue | Aumenta il livello di onore - Serve il giornale Blackwater Ledger No. 67, acquistabile dopo aver completato "Banking, La vecchia arte americana" nel Capitolo 4 Would you be happier as a clown? | Fa apparire un carro del circo - Serve il giornale Blackwater Ledger No. 73, acquistabile dopo l'epilogo You are a beast built for war | Fa apparire un cavallo da guerra - Serve il giornale Blackwater Ledger No. 73, acquistabile dopo l'epilogo You Long for Sight but See Nothing | Rimuove la per rivelare la mappa intera - Serve il giornale acquistabile dopo la missione del Capitolo 3 "Feudi di sangue, Antico e Moderno" You revel in your disgrace, I see | Diminuisce il livello di Onore - Serve il giornale New Hanover Gazette No. 27, acquistabile a Valentine durante il Capitolo 1 You Seek More Than The World Offers | Ricarica e migliora Salute, Stamina e Dead Eye - Serve il giornale Blackwater Ledger No. 68, acquistabile dopo aver completato la missione "Cario zio Tacito" nel Capitolo 5

Adesso li conoscete tutti, fatene buon uso!