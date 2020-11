Red Dead Redemption 2: TV USA scambia un'immagine ingame per una foto di escursionismo!

L'estremo realismo di Red Dead Redemption 2 ha giocato un brutto scherzo all'emittente televisiva KTVZ 21: in un intermezzo utilizzato per promuovere le attività all'aperto da svolgersi nel proprio Stato, una TV dell'Oregon ha inserito per sbaglio un'immagine ingame di RDR 2 tra le foto di un programma di escursionismo!

A renderci partecipi di questo simpatico evento è l'utente di Reddit conosciuto come Jimmyjamesjinkys. Il frequentatore del popolare forum ha immortalato con uno scatto il momento esatto in cui l'emittente all-news KTVZ 21 ha trasmesso per errore un'immagine di Red Dead Redemption 2.

Lo screenshot è stata mostrato durante l'intermezzo "Out & About" ideato dagli autori del canale americano per promuovere le bellezze paesaggistiche dell'Oregon tra uno stacco pubblicitario e un nuovo treno di notizie. Servendosi di questo spazio comunicativo, il canale USA pubblica le foto inviategli dai telespettatori appassionati di escursionismo e dagli enti turistici locali.

Evidentemente, un buontempone deve aver inviato per scherzo un'immagine della Frontiera del kolossal di Rockstar Games ai curatori di "Out & About" KTVZ 21, e questo con il solo scopo di indurli (con successo) all'errore. Se amate il realismo dell'epopea western di Rockstar e dei suoi paesaggi sconfinati, vi consigliamo di leggere anche questo approfondimento sulla natura di RDR 2 vista con gli occhi di un birdwatcher. Sapevate inoltre che dal primo dicembre sarà possibile acquistare su PC, PS4 e Xbox One Red Dead Online stand-alone?