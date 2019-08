Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition per PS4 in offerta su Playstation Store

Red Dead Redemption 2 è approdato sul mercato videoludico nel corso dell'ottobre dello scorso anno, conquistandosi una travolgente accoglienza sia da parte della critica specializzata sia da parte del pubblico.

Se ancora non avete avuto modo di provare l'acclamata produzione di Rockstar Games, potrebbe farvi piacere sapere che su Playstation Store è attiva una promozione dedicata al gioco che resterà disponibile sino alle ore 12:59 am del 13 settembre. Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition è infatti in offerta sullo store online di Playstation 4, dove è acquistabile con uno sconto pari al 55%. A fronte di un prezzo originale pari a 99,99 euro, il gioco è dunque acquistabile al prezzo di 44,99 euro. La Ultimate Edition include una serie di contenuti aggiuntivi. Tra quelli legati alla modalità Storia, troviamo:

Missioni Rapina in banca e Nascondiglio

Purosangue inglese, nero pomellato

Talismano e amuleto bonus

Potenziamenti, denaro bonus e sconti

Abiti da pistolero del Nuevo Paraiso

Tra i bonus legati al gioco online, figurano invece:

Abiti bonus

Bonus sui ranghi

Purosangue inglese, sauro nero

Accesso gratuito al tema Sopravvissuti per l'accampamento

Nel corso del mese di agosto di quest'anno, Red Dead Redemption 2 ha raggiunto quota 25 milioni di copie distriuite , sancendo un ulteriore traguardo. Recentemente, inoltre, è stata annunciata la pubblicazione della colonna sonora del gioco su vinile