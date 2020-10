Red Dead Redemption 2: un uomo di 65 anni ha finito il gioco più di 30 volte

Sta strappando a tutti una risata il divertente post condiviso da un utente su Reddit, ApeWatcher, circa la passione del suo anziano padre: Red Dead Redemption 2. Sembra che l'uomo di 65 anni ami alla follia la modalità storia del titolo Rockstar Games e non faccia altro che continuare a giocarla.

Al momento il numero di completamenti della campagna single player è superiore ai 30 e non sembra ci sia alcuna volontà da parte dell'uomo di passare a Red Dead Online, ovvero la modalità multigiocatore online, o di completare il gioco al 100%, dal momento che non ama i mini-giochi e le altre attività secondarie. Stando alle testimonianze del figlio, che ha deciso di condividere su Reddit la passione del padre, non si tratta di un grande appassionato di videogiochi ma di un fan dei western. Pare infatti che ci sia stato un tentativo di far giocare l'uomo a The Witcher 3: Wild Hunt e che lui abbia rifiutato per via dell'assenza di cowboy in giro per la mappa. Il desiderio di ApeWatcher sarebbe quello di far giocare all'uomo anche il primo capitolo, così da scoprire tutte le vicende che seguono l'epilogo del gioco, ma essendo in possesso esclusivamente di una PlayStation 4 non gli è possibile recuperare Red Dead Redemption tramite retrocompatibilità.

Con la speranza che Rockstar annunci un remake del precedente episodio, vi ricordiamo che proprio qualche giorno fa è la versione PC di Red Dead Redemption 2 è stata crackata dopo un anno di "resistenza".