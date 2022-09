Red Dead Redemption 2: nuovo update su PC aggiunge AMD FSR 2.0 e NVIDIA Reflex

Rockstar Games ha di recente pubblicato un nuovo aggiornamento dedicato alla versione PC di Red Dead Redemption 2. La patch include alcune piccole novità contenutistiche, ma quelle più importanti riguardano l'introduzione di AMD FSR 2.0 e NVIDIA Reflex.

AMD FSR 2.0 è una versione più avanzata della nota tecnologia di upscaling originale. In questo modo gli utenti in possesso di schede grafiche AMD potranno eseguire il gioco a una risoluzione inferiore e ricevere un'immagine migliorata digitalmente, pur continuando a sfruttare i vantaggi in termini di prestazioni di una risoluzione minore. Si tratta di una novità gradita dal momento che Red Dead Redemption 2 rimane un titolo che richiede una configurazione PC particolarmente performante.

L'aggiornamento introduce anche il supporto a Nvidia Reflex, una tecnologia volta a ridurre la latenza tra il momento in cui facciamo partire l'input e quello in cui vediamo l'azione partire a schermo. Si tratta di una novità che avrebbe ricoperto un'importanza diversa in un gioco competitivo online, ma si tratta comunque di un miglioramento dell'esperienza generale offerta dall'open world di Rockstar.

Da segnalare inoltre l'aggiunta di tre nuove missioni co-op hardcore telegramma, ovvero "In Bad Faith", "Strong Medicine" e "Snow and Reap". I giocatori possono da ora lanciare le missioni Telegramma dal Menu giocatore e dall'accampamento. Per ulteriori approfondimenti e per i fix dei bug vi rimandiamo a questo indirizzo.

